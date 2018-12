Man Utd: Pogba et Lukaku laissés sur le banc contre Arsenal

José Mourinho a tranché dans le vif, alors que Manchester United n'avance plus en Premier League, en laissant Paul Pogba et Romelu Lukaku pour le choc face à Arsenal ce mercredi soir.

Anthony Martial, en revanche, est bien titulaire, associé en attaque à Jesse Lingard et Marcus Rashford.

Du côté des Gunners, Unai Emery a procédé à deux changements par rapport à l'équipe qui a débuté dimanche contre Tottenham (4-2). Aaron Ramsey et Matteo Guendouzi intègrent le onze de départ, alors qu'Alexandre Lacazette est toujours remplaçant.

