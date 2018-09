Man Utd-Neville: ''Ce foutoir a débuté le jour où United a viré David Moyes''

Auteur de son pire début de saison depuis 29 ans, Manchester United traverse une passe compliquée. De fait, chacun y va de ses remarques et de ses conseils. Et c’est au tour d’une ancienne gloire de prendre la parole. Gary Neville, désormais consultat pour Sky Sports, estime que la direction est la première responsable : ''Ce foutoir a débuté le jour où United a viré David Moyes après 8 mois et nous avons alors perdu le sens des valeurs que le club avait construit pendant 100 ans. Le manager actuel n’est pas responsable. C’est le manque de vision du football au-dessus de lui. Ils vont dans tous les sens sans aucun plan.''

Ed Woodward (vice-président exécutif de Manchester United), déjà conspué par une bonne partie des supporteurs, a de nouveau les oreilles qui sifflent.