Paul Pogba ne sera plus jamais le capitaine de Manchester United. C’est ce que José Mourinho, agacé par les récentes critiques du milieu de terrain français à son égard, aurait dit à ses joueurs. Selon The Times, qui cite une source interne des Red Devls, le manager portugais aurait affirmé que le champion du monde tricolore "ne représente pas ce qu’est un capitaine" et que le club "est plus grand que quiconque".