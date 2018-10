Man. Utd: Mourinho se paie l’arbitre

Au cœur d’une échauffourée à la toute fin du match nul arraché par Chelsea face à Manchester United samedi (2-2), José Mourinho, provoqué par Marco Ianni, l’un des adjoints de Maurizio Sarri, a ensuite déclaré que l’entraîneur italien et son assistant s’étaient excusés et qu’il n’y avait "aucun problème."

En revanche, le technicien portugais en veut à Mike Dean, l’arbitre de la rencontre, alors que les Blues ont égalisé, grâce à Ross Barkley, à la 96e minute. "J’espère que chaque arbitre fera comme Mike Dean et donnera six minutes de temps additionnel. Je ne sais pas d’où ça vient. On a toujours essayé de jouer, et pas de perdre du temps, a-t-il déclaré sur Sky Sports. Tout me satisfait, sauf le résultat, qui est horrible pour nous."