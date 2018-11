Man Utd-Mourinho: "Pas une mauvaise performance"

Trois jours après avoir signé un véritable exploit en l’emportant chez la Juventus Turin (1-2) en Ligue des champions, Manchester United n’a pu remettre ça dans le derby mancunien face aux Citizens. Le champion en titre, leader de la Premier League, a en effet fait valoir son rang en l’emportant 3-1 au terme d’un match maîtrisé de bout en bout.

Pour autant, José Mourinho n’avait pas grand-chose à redire à la performance de ses joueurs si ce ne sont leurs erreurs individuelles à l’origine des trois buts. "Je pense que ça n’a pas du tout été une mauvaise performance. Mais on a fait des erreurs et on l’a payé. Les trois buts sont des erreurs de notre part. Contre des équipes comme City, si tu fais des erreurs tu es puni", a ainsi commenté l’entraîneur portugais à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par Sky Sports.