Man Utd: Mourinho non-sanctionné, la FA fait appel.

Mis en cause par la Fédération Anglaise (FA) après avoir tenu des propos supposés insultants et inappropriés, à la fin du match ayant opposé Manchester United à Newcastle (8e journée, succès 3-2 des Red Devils), José Mourinho avait été blanchi la semaine dernière par une Commission de réglementation indépendante. Mais la FA n’entend pas en rester là et vient d’annoncer dans un communiqué, qu’elle faisait appel de cette décision : ''Après avoir attentivement étudié les conclusions évoquées par la Commission concernant l’affaire impliquant José Mourinho, la FA confirme qu’elle va faire appel de cette décision.'' Le Portugais n’en a donc pas terminé avec cet épisode.

I'm sorry but it's actually crazy that Mourinho has been charged. Only caught on camera because a camera is thrust into his face! It's not like it was an interview or press conference...https://t.co/zOcPUIC5bDpic.twitter.com/PUgZCEstuc