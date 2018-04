Man Utd: Mourinho met son fils sur le banc

Le staff de Manchester United a été renforcé par deux personnes, samedi dernier, lors de la victoire contre Swansea (2-0). Michael Carrick, qui va prendre sa retraite à l’issue de la saison, était habillé comme les adjoints de José Mourinho.

Slightly different experience for me today, one I certainly enjoyed. It’s all part of the learning process. More importantly it was the 3 points we wanted ⚽⚽ ⚫ pic.twitter.com/aWwVoTHzKe