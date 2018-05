Man Utd: Mourinho ironise sur le clash Pogba-Noble 

Il n'y avait pas d'enjeu mais de la tension dans l'air, jeudi soir, entre Paul Pogba et Mark Noble. Les deux joueurs, avertis d'un carton jaune après une rixe lors de West Ham - Manchester United (0-0), ont bien failli se faire exclure de ce match en retard de la 31e journée de Premier League.

Les deux joueurs se sont finalement réconciliés après la rencontre, ce qui a permis à José Mourinho de ne minimiser leur violente altercation. "J'ai revu les images et on dirait vraiment que Paul et Mark étaient comme deux amoureux, a ironisé l'entraîneur des Red Devils en conférence de presse. Ils se faisaient des câlins, des bisous, ils se sont échangés les maillots. C'était sympa, un vrai bon moment de compétition."

Et le "Special One" d'y aller de ses félicitations à l'arbitre du match. "Je trouve que (Jonathan) Moss a bien géré le problème, car le match était intense mais aussi très correct." Avis aux amateurs...