Man Utd: Mourinho croit en Lukaku

Auteur d’un doublé il y a deux semaines lors de la victoire de la Belgique contre la Suisse en Ligue des nations (2-1), Romelu Lukaku a beaucoup plus de mal à marquer avec Manchester United, et reste sur huit matches consécutifs sans but toutes compétitions confondues.

Mais cela n’inquiète pas son entraîneur, présent vendredi en conférence de presse. "J’ai toujours le sentiment que le prochain match sera celui où il va marquer. J’ai ce sentiment à chaque match. Cela va arriver, il va marquer et sa confiance va revenir, même si ce n’est clairement pas le cas en ce moment", a commenté José Mourinho.