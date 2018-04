Man Utd: Martial renvoyé sur le banc contre Tottenham

Sans surprise, Anthony Martial, peu brillant contre Bournemouth (0-2) mercredi, retrouve le banc de touche de Manchester United pour la demi-finale de FA Cup contre Tottenham, ce samedi à Wembley.

Paul Pogba, Jesse Lingard et Alexis Sanchez évolueront en soutien de Romelu Lukaku. Juan Mata et Marcus Rashford sont les autres options offensives présentes sur la touche.

Your #MUFC #EmiratesFACup semi-final line-up...



The boss makes five changes from Wednesday's win over Bournemouth. pic.twitter.com/twXGl4oWRG