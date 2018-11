Man Utd: Martial joueur du mois

Anthony Martial a été élu en toute logique joueur du mois d'octobre à Manchester United. L'attaquant français a été brillant lors des trois dernières rencontres des Red Devils en Premier League, où il a inscrit 4 buts. C'est la sixième fois depuis son arrivée à MU en 2015 que l'ancien Monégasque reçoit cette récompense.

December 2️⃣0️⃣1️⃣5️⃣✅

May 2️⃣0️⃣1️⃣6️⃣✅

September 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣✅

October 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣✅

January 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣✅

October 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣✅



