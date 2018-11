Man Utd: Martial et Pogba encore titulaires

Élu joueur du mois d’octobre, et en pleine bourre avec son équipe de Manchester United, Anthony Martial débutera la rencontre qui opposera ce samedi les Red Devils (8e) à Bournemouth (6e), dans le cadre de la 11e journée de Premier League.

Titulaire à ses côtés, un autre Français, puisque Paul Pogba tiendra sa place au milieu de terrain. Unique changement par rapport au match face à Everton, la présence d’Alexis Sanchez au coup d’envoi, en lieu et place de Marcus Rashford.

Le onze mancunien : De Gea – Young, Lindelof, Smalling, Shaw – Matic, Fred, Pogba - Mata, Martial, Sanchez

The #BOUMUN team news is in! Here's your #MUFC starting XI... pic.twitter.com/Ovq4Vfd3qE