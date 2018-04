Man Utd: Martial enfin titulaire 

Trois jours après sa défaite contre West Brom (0-1) qui a sacré City, Manchester United joue avec quelques habituels remplaçants à Bournemouth, ce mercredi en Premier League.

Anthony Martial, cantonné au banc ces dernières semaines, réapparaît donc dans le onze, en compagnie de Marcus Rashford. Paul Pogba garde sa place dans l’entrejeu.

Ashley Young, Nemanja Matic, Alexis Sanchez et Romelu Lukaku sont tous sur le banc.

Seven changes to your #MUFC starting XI... #BOUMUN pic.twitter.com/iKbO0SyRaa