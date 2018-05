Man Utd: Martial écarté, Pogba remplaçant

Alors que Manchester United défie Watford dimanche à Old Trafford (16 heures), en clôture de la Premier League, José Mourinho a décidé de se passer de Paul Pogba dans son onze de départ. Titulaire et passée proche de l'exclusion à West Ham jeudi soir (0-0), "La Pioche" voit Michael Carrick lui être préféré dans l'entrejeu alors qu'Anthony Martial ne figure même pas sur la feuille. L'attaquant français était resté sur le banc tout le match face aux Hammers il y a trois jours.

Here it is - our final starting XI of the 2017/18 @PremierLeague season! #MUFC #MUNWAT pic.twitter.com/PvLU3Ahnp8