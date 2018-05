Man Utd: Martial de retour dans le onze

En l’absence de Romelu Lukaku et Alexis Sanchez pour le match de Manchester United à Brighton, ce vendredi en Premier League, Anthony Martial débute avec les Red Devils.

L’attaquant français est associé à Marcus Rashford et Juan Mata devant, tandis que Paul Pogba est bien présent dans l’entrejeu.

On retrouve Eric Bailly, Ander Herrera ou Jesse Lingard sur le banc.

6⃣ changes to the starting XI from #MUFC's victory over Arsenal... #BHAMUN pic.twitter.com/MkrLbjyrNm