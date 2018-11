Man Utd-Lukaku: 14 heures sans but à Old Trafford

Après que Manchester United a concédé un deuxième match consécutif sans victoire lors de la 13e journée de Premier League (0-0, face à Crystal Palace), l’inefficacité offensive de Romelu Lukaku est de plus en plus problématique. L’International belge n’a plus inscrit le moindre but à Old Trafford depuis 238 jours, soit 14 heures de football !

Lukaku, qui n’a donc plus marquer dans l’antre des Red Devils depuis le mois de mars dernier, a pourtant cru que son calvaire prenait fin au moment de scorer ce samedi face à Palace. Malheureusement pour lui, son but était refusé pour un hors-jeu évident. La période de disette se poursuit donc pour l'ancien d'Everton, à la recherche d'une confiance perdue.