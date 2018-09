Sir Alex Ferguson est à Old Trafford ce samedi après-midi ! Pour la première fois depuis quatre mois, et l'hémorragie cérébrale qui l'a plongé quelques jours dans le coma, le manager mythique de Manchester United va assister à une rencontre des Red Devils, qui affrontent Wolverhampton.

