Man Utd: Finir dans le 'Big Four' serait "un miracle" pour Mourinho

Fin novembre, avant un nul (0-0) contre Crystal Palace, Jose Mourinho déclarait encore que Manchester United avait les moyens d'intégrer le Top 4 du classement de la Premier League. L'entraîneur portugais, dont l'équipe n'a plus gagné le moindre match de championnat depuis le 3 novembre, a semble-t-il revue sa prévision à la baisse, si l'on se réfère à sa dernière déclaration faite sur la chaîne de TV brésilienne RedeTV et aux ambitions mancuniennes à l'issue du nouveau partage des points sur le terrain de Southampton (2-2) ce week-end. A savoir "essayer de gagner autant de points que possible et essayer de créer le miracle de finir parmi les quatre premiers." MU, avant la réception du 4e Arsenal ce mercredi, à Old-Trafford (21h), la 7e place du classement à 8 points des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

