Man Utd: Ed Woodward ne vote pas Zidane

On parle beaucoup du côté de Manchester United. Les résultats en demi-teinte de ces dernières semaines ne sont pas faits pour rassurer les supporteurs et encore moins la direction. Selon l’Independent, Ed Woodward et ses investisseurs discuteraient régulièrement du problème. Le vice-président exécutif de United aurait cependant confié à l’un d’entre eux : ''La raison pour laquelle nous avons choisi Mourinho, c’est que c’est un gagnant.'' Il connait également le coût d’un éventuel licenciement de son entraîneur (13.5 millions d’euros).

Concernant Zidane, Woodward et plusieurs décideurs du club ne seraient pas convaincus par l’idée de le faire venir, notamment parce que le projet de ManU est bien différent de celui du Real, tout comme les dynamiques au sein de l’institution anglaise. Le véritable choix de Woodward se porterait plus volontiers sur Mauricio Pochettino, mais du côté de Tottenham, le Président Daniel Levy a bétonné le contrat de son entraîneur, et un tel transfert semble bien peu probable. Mourinho pourrait donc bien rester à son poste. Par défaut.