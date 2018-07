Man Utd: Alexis Sanchez privé de la tournée

Manchester United se prépare à rallier le continent nord-américain pour participer à l'International Champions Cup, avec notamment des oppositions prévues contre l'AC Milan, le Liverpool FC, le Real Madrid ou le Bayern Munich. Mais pour ces affiches amicales de gala, José Mourinho sera privé d'Alexis Sanchez.

L'attaquant international chilien est confronté à un problème de visa, rapporte le Manchester Evening News, et ne pourra pas suivre ses coéquipiers, ce qui va grandement compliquer sa préparation individuelle, puisque l'équipe des Red Devils ne reviendra en Angleterre que quelques jours avant la première levée de Premier League et une rencontre face à Leicester City, le 10 août à Old Trafford.