Man U: Sanchez (aussi) furieux contre Mourinho 

Alexis Sanchez n'est pas content du tout. L'attaquant chilien a perdu du crédit aux yeux de José Mourinho au point de ne pas être convoqué lors de la dernière défaite face à West Ham (1-3). Et bien entendu, cela ne lui convient. Selon le Mirror, il a croisé Lucas Perez dans les couloirs lors de cette rencontre et il a avoué à son ancien coéquipier chez les Gunners ses regrets d'avoir quitté Arsenal pour rejoindre Manchester United. Un propos qui ne devrait guère aider à le réconcilier avec un Mourinho déjà en froid avec Pogba et dont le poste est plus menacé que jamais.