Man U-Mata: "On ne prépare pas les enfants à l'échec

Juan Mata est à l'origine de Common Goal, association qui permet à différentes associations d'aider des enfants. Certains footballeurs professionnels donnent pour cela 1% de leurs revenus. Le milieu de terrain de Manchester United a par ailleurs été interrogé sur sa vision du football et il admet volontiers qu'il accepterait de gagner moins d'argent pour un football plus centré sur le jeu et moins sur le business.

Par ailleurs, il considère que la pression est trop forte sur certains jeunes en centre de formation. "C’est important de préparer les jeunes footballeurs à ce que tout ne se passe pas bien. Seulement quelques privilégiés vont pouvoir atteindre le haut niveau et 99,9% des enfants qui jouent au foot n’y arriveront pas", a-t-il expliqué.