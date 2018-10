Man City: Très bonne nouvelle pour De Bruyne

Kevin de Bruyne va beaucoup mieux. Touché au genou en tout début de saison contre Arsenal, le milieu de terrain de Manchester City devait être absent pour au moins trois mois. Un peu plus de six semaines plus tard, le voilà déjà sur pied. L'international belge a en effet repris l'entraînement ce lundi avec les champions d'Angleterre, et va reprendre la compétition ce mois-ci. Man City se déplace à Hoffenheim cette semaine en Ligue des champions.

Back in training! pic.twitter.com/ABeELZU7MA — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 1 octobre 2018