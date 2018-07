Man City: Stones prêt à raccourcir ses vacances

La Premier League reprend le week-end du 10-11-12 août en Angleterre, et quelques clubs s'attendent à vivre un début de saison complexe, la faute aux nombreux mondialistes qui doivent récupérer. Du côté de Manchester City, quatre semaines de congés sont prévues pour ceux qui ont participé à la Coupe du monde en Russie.

Or, en demi-finales, sept joueurs de Josep Guardiola étaient concernés... John Stones est lui prêt à sacrifier ses vacances pour venir en aide à ses partenaires, qui seront notamment opposés à Chelsea dans le cadre du Community Shield le 5 août prochain. "Je vais revenir pour ce match contre Chelsea, je veux juste continuer sur ma lancée, a expliqué le défenseur central international anglais. Je vais faire une pause de deux, peut-être trois semaines, et revenir me battre pour cette nouvelle saison".