Man City: Sterling prolonge et touche le jackpot

Coup de maître pour Raheem Sterling qui vient de prolonger de trois ans son contrat avec Manchester City (jusqu'en 2023) avec à la clef, un salaire hebdomadaire de 300 000 livres (340 000 euros). Avec un tel salaire, Sterling devient l’un des joueurs les mieux payés de Premier League.

''Je suis ravi de prolonger'', a-t-il déclaré. ''Mon développement a été incroyable depuis que je suis ici. Dès mon arrivée, j’ai su que j’avais fait le bon choix. Mes efforts ont payé et j’en suis content.'' Auteur de sept buts depuis le début de la saison, l’international anglais était arrivé en 2015, en provenance de Liverpool.

He’s going nowhere! @sterling7 has today committed himself to the Club until 2023! #mancity pic.twitter.com/vActYqKxUR