Man City: Sterling en pointe contre United

Manchester City mise sur le derby face à United pour oublier la déconvenue à Liverpool en Ligue des champions (3-0). Pour cette rencontre de la 33e journée de Premier League, Pep Guardiola opte pour Sterling en pointe de son 4-3-3, laissant Gabriel Jesus et Agüero sur le banc.

Parmi les remplaçants, on retrouve le Français Laporte mais aussi De Bruyne. David Silva prend place au milieu de terrain. Bernardo Silva et Sané animeront les ailes.

Le onze citizen: Ederson - Danilo, Kompany, Otamendi, Delph - Gundogan, Fernandinho, D. Silva - B. Silva, Sterling, Sané.

City XI | Ederson, Danilo, Kompany (C), Otamendi, Delph, Fernandinho, Gundogan, Bernardo, Silva, Sane, Sterling



Subs | Bravo, Walker, Agüero, Laporte, De Bruyne, Jesus, Yaya Touré



