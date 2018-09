Man City: Sané et Agüero titulaires

Après la défaite concédée face à Lyon (1-2) mercredi soir en Ligue des champions, Pep Guardiola a procédé à trois changements dans sa composition d'équipe pour la rencontre entre Cardiff City et Manchester City.

Nicolas Otamendi succède à John Stones en défense centrale aux côtés d'Aymeric Laporte. Leroy Sané retrouve son aile gauche au détriment de David Silva, ce qui permet Bernardo Silva de retrouver un rôle plus axial.

Enfin, Sergio Agüero succède à Gabriel Jesus à la pointe de l'attaque.

Our line-up for #cardiffvcity!



CITY XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Gundogan, Fernandinho (C), Bernardo, Sane, Sterling, Aguero



SUBS | Muric, Kompany, Stones, Silva, Mahrez, Jesus, Foden@HaysWorldwide ⚽ pic.twitter.com/9NN58VDrfC