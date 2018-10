Man City-Mendy: "Très triste et effrayant"

Benjamin Mendy fait partie de ceux qui ont le plus vite réagi au terrible accident d'hélicoptère qui a eu lieu après Leicester-West Ham (1-1, 10e journée de Premier League), environ une heure après le coup de sifflet final. "Mes pensées et prières vont vers tous ceux qui sont concernés par le crash d'hélicoptère à Leicester... Très triste et effrayant." L'hélicoptère, appartenant à Vichai Srivaddhanaprabha, le propriétaire du club de Leicester, s'est envolé comme toujours du rond central du stade. Puis il s'est écrasé sur un parking, environ 200 mètres plus loin (comme le rapporte Sky Sports).

Thoughts & prayers for everyone concerned in Leicester helicopter crash... very sad and frightening.. — Benjamin Mendy (@benmendy23) 27 octobre 2018