Man City: Mendy titulaire, De Bruyne sur le banc

Alors que Manchester City reçoit Burnley, samedi après-midi en Premier League, Pep Guardiola a décidé de titulariser ses deux Français Benjamin Mendy et Aymeric Laporte dans son onze de départ. Le technicien catalan opte pour un 3-4-3 avec notamment le trio Bernardo Silva - Sergio Agüero - Leroy Sané sur le front offensif. A noter le retour de Kevin De Bruyne, présent sur le banc des remplaçants pour la première fois depuis sa blessure contre Arsenal d'entrée de championnat.

City XI | Ederson, Laporte, Kompany (C), Stones, Mendy, Fernandinho, Silva, Mahrez, Sane, Bernardo, Aguero



Subs | Muric, Sterling, De Bruyne, Otamendi, Jesus, Zinchenko, Foden



