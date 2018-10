Man City: Mendy opérationnel

Absent lors des cinq derniers matches de Manchester City, pour des douleurs à une cheville et un genou, Benjamin Mendy pourrait reprendre la compétition ce week-end, dimanche contre Liverpool.

"Il s’est entraîné avec nous aujourd’hui et est en lice (pour jouer dimanche, ndlr)", a lancé Pep Guardiola en conférence de presse.

PEP: @benmendy23 trained with us today and is in contention (for Sunday).