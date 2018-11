Man. City: Mendy est rentré

Opéré la semaine dernière à Barcelone, Benjamin Mendy, qui souffrait d’une entorse du genou gauche et d’une lésion méniscale, est rentré à Manchester jeudi.

Le latéral gauche des Citizens, qui a retrouvé son coéquipier tricolore Ousmane Dembélé dans la cité catalane, va poursuivre sa rééducation à l’Etihad Campus, rapporte le Manchester Evening News.

Son club n’a pas encore communiqué sur une éventuelle date de retour.

