Man City: Mendy bien titulaire contre Southampton

Ménagé en League Cup dans la semaine, Benjamin Mendy enchaîne une 4e titularisation en Premier League avec Manchester City pour la venue de Southampton, ce dimanche (16h) en Premier League. Aymeric Laporte est bien aligné en défense centrale, aux côtés de John Stones.

Sergio Agüero, Raheem Sterling et Bernardo Silva sont associés devant, aux dépens de Gabriel Jesus et Riyad Mahrez.

Mario Lemina débute avec les Saints.

Our Sunday best! How we’re lining-up today! City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, Aguero Subs | Muric, Danilo, Kompany, Delph, Mahrez, Jesus, Foden Presented by @HAYSWorldwide #MCISOU #mancity pic.twitter.com/CtUDKRSL5L

THE TEAMS ARE IN



Here's the #SaintsFC line-up for today's #PL clash with #ManCity: pic.twitter.com/6Qj2SPDZKb