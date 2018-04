Man City: Mendy a rejoué (en réserve)

Plus de six mois après sa rupture des ligaments croisés, subie fin septembre sur la pelouse de Crystal Palace, Benjamin Mendy a retrouvé le chemin des terrains avec les U23 de Manchester City.

L'ancien joueur de l'AS Monaco a disputé 45 minutes lors d'un derby face à Manchester United.

Mendy a un peu plus d'un mois pour retrouver ses sensations avant l'annonce de la liste des 23 de l'équipe de France pour la Coupe du monde.

Great to see @benmendy23 back in action! #mancity pic.twitter.com/4u9wAJna0j