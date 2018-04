Man City: Le discours émouvant de Guardiola

Sacrés champion d’Angleterre, dimanche, grâce à la défaite de Manchester United face à West Brom (0-1), les Citizens, qui avaient bénéficié de trois jours de repos, se sont retrouvés jeudi au centre d’entraînement des Skyblues. L’occasion pour Pep Guardiola de rendre hommage à ses joueurs mais aussi à tout le personnel du club grâce à un discours plein de classe.

"Félicitations à tous parce que nous sommes champions. Nous sommes les meilleurs d'Angleterre. Je veux que chaque membre de mon staff, chaque personne au club, ressente cela. On parle toujours de l'entraîneur ou des joueurs, mais une telle performance est impossible sans tous vos incroyables efforts", a-t-il tout d’abord classiquement déclaré avant de rendre un hommage appuyé à ses joueurs.

"Vous avez créé quelque chose d'unique. C'est impossible d'achever une telle performance si vous n'êtes pas des mecs bien, de bonnes personnes, a-t-il lancé. Vous allez rester dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. J'en suis certain."

