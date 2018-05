Man City: Laporte placé sur le banc, Mendy aussi

Titulaire lors des trois derniers matches de Manchester City, Aymeric Laporte va cette fois-ci débuter sur le banc contre Huddersfield, match comptant pour la 37e journée de Premier League. Le défenseur français sera donc aux côtés de Benjamin Mendy.

Le latéral de 23 ans, qui avait effectué son retour il y a deux semaines en jouant quinze minutes contre Swansea (5-0), va lui aussi démarrer en tant que remplaçant, comme le week-end dernier face à West Ham (4-1).

La composition de Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Delph - Fernandinho, De Bruyne, Sane - Silva, Sterling, Jesus

Here's how the Champions line-up today!



City XI | Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, De Bruyne, Sane, Silva (C), Sterling, Jesus



Subs | Bravo, Gundogan, Laporte, Bernardo, Mendy, Yaya Toure, Foden



Presented by @HaysWorldwide #cityvhudds #mancity