Man City: Laporte et Sterling remplaçants à Watford

Pep Guardiola fait souffler quelques titulaires pour le déplacement de Manchester City à Watford, ce mardi soir en Premier League (15e journée), puisqu'Aymeric Laporte et Raheem Sterling débutent sur le banc.

Leroy Sané, Riyad Mahrez, ainsi que les deux Silva, David et Bernardo, évolueront en soutien de Gabriel Jesus, de nouveau aligné en pointe en l’absence de Sergio Agüero.

| Javi Gracia has made 3️⃣ changes to his #watfordfc line-up for tonight's @mancity game.



➡️ Chalobah, Kabasele, Deeney

⬅️ Capoue (suspended), Mariappa, Deulofeu



Kick-off is in one hour #WATMCI pic.twitter.com/ilizattXUc