Man City: Guardiola tiendrait sa prochaine pépite

Toujours à l’affût lorsqu’il s’agit de dénicher de jeunes joueurs prometteurs, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, tiendrait sa prochaine cible et souhaiterait l’enrôler pour l'été prochain. Selon The Mirror, il s’agirait de Joe Rodon (20 ans), pépite galloise évoluant à Swansea. Le jeune défenseur a disputé 9 petites rencontres avec son club actuel, qui souhaiterait le prolonger puisqu’il sera en fin de contrat l’été prochain.

« Nous devons agir rapidement et c’est quelque chose sur lequel nous travaillons en tant que club dans les coulisses. Joe est un jeune joueur qui est encore au début de sa carrière. Il est assez intelligent et mature pour savoir qu’il n’a joué que neuf matches. Il sait qu’il est au meilleur endroit pour lui et dans un environnement qui lui convient », a ainsi déclaré l’entraîneur de Swansea, Graham Potter, à son sujet.