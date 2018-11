Man City: Guardiola s’inquiète pour sa défense

Après la victoire facile de Manchester City devant Southampton (6-1), dimanche en Premier League, Pep Guardiola a néanmoins évoqué la fébrilité défensive de son équipe.

"On doit progresser dans de nombreuses situations pour être plus solides car, quand on arrivera dans les derniers tours de la Ligue des champions, on sera éliminé si on concède de telles situations. Le niveau est plus haut. Quand ils étaient proches de notre surface, le sentiment c’est qu’ils pouvaient marquer. Ce n’est pas bon", a lancé le Catalan en conférence de presse.

Les Citizens ont encaissé leur but sur un penalty concédé par leur gardien Ederson. Aymeric Laporte et John Stones étaient associés en charnière centrale.