Man. City: Guardiola ne voit pas Sancho revenir

Révélation du début de saison en Bundesliga, Jadon Sancho, meilleur passeur de l’élite allemande avec 6 passes décisives, est devenu, à 18 ans et 201 jours, le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à jouer avec les Three Lions lors du match de Ligue des nations entre la Croatie et l’Angleterre.

Et celui qui a quitté Manchester City pour le Borussia Dortmund en 2017 ne reviendra pas chez les Citizens, à en croire leur entraîneur. "On a tout fait pour Jadon, mais il a préféré partir en Allemagne. Et on lui souhaite le meilleur, il se débrouille très bien, a commenté Pep Guardiola en conférence de presse. Il ne voulait pas rester ici et je ne pense pas qu’il souhaite revenir. C’est ce que je pense aujourd’hui mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le football."