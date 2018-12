Man City: Guardiola lassé des rumeurs

Manchester City a beau l’avoir emporté face à Watford (2-1) en ouverture de la 15e journée de Premier League, mardi, confortant ainsi sa place de leader, Pepe Guardiola était chafouin à l’issue de la rencontre.

Pas en raison de la prestation de ses hommes, mais à cause des nombreuses rumeurs sur les irrégularités qu’auraient commis les Citizens pour contourner le Fair-play financier et les sanctions qui menacent les Mancuniens.

"Si l'UEFA trouve quelque chose, le club fera une déclaration et ce sera aussi bien car ainsi nous saurons exactement de quoi il en retourne et ces rumeurs cesseront. Nous saurons si nous avons commis des irrégularités et si ce n'est pas le cas, les gens arrêteront d'en parler", a ainsi confié le technicien espagnol à l’issue de la rencontre.