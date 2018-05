Man City: Guardiola jusqu’en 2021

Vainqueur cette saison de son premier titre de champion d’Angleterre avec Manchester City, Pep Guardiola, qui a également remporté la Coupe de la Ligue, a prolongé son contrat avec les Citizens.

L’entraîneur espagnol, qui s’était engagé pour trois ans en 2016, est désormais lié avec le club anglais jusqu’en 2021.

"Je suis très heureux et fier. C’est un plaisir de travailler ici, a-t-il déclaré dans un communiqué. Nous avons une jeune équipe avec une moyenne d’âge de 23 ans et nous voulons continuer à avancer et confirmer ce que nous avons fait cette saison."