Le derby de Manchester a basculé dans le camp de United ce samedi en Premier League avec une victoire et un retournement de situation (2-0 puis 2-3 au final). "Je ne vais pas nier qu’on voulait gagner. On a fait un bon match en général, principalement en première période. A ce niveau, quand tu as une occasion, il faut marquer. Ils ont tiré 4 fois et ils ont marqué 3 buts. Il faut les féliciter", a expliqué Pep Guardiola.