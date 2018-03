Pour sa deuxième saison à Manchester City, Gabriel Jesus a confirmé tout son potentiel et la direction du club anglais souhaiterait d'ores et déjà offrir une revalorisation salariale et une prolongation à l'attaquant international brésilien.

Lié aux Citizens jusqu'en juin 2021, l'Auriverde aurait reçu une première offre lui permettant d'émarger à 100.000 € par semaine, mais selon le Daily Mail, lui et ses agents auraient décliné cette proposition. L'ancien attaquant de Palmeiras préférerait attendre la fin de saison pour entamer les négociations.