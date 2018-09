Man. City: Foden comparé à Iniesta

Auteur, dans le temps additionnel, du troisième but des siens mardi soir lors de la victoire 3-0 de Manchester City sur la pelouse d’Oxford United au troisième tour de la League Cup, Phil Foden (18 ans) a eu droit aux éloges de l’entraîneur adverse après la rencontre.

"Son talent et sa manière de s’orienter sur le terrain relèvent du génie." Karl Robinson

"Il a des pieds incroyables. Son talent et sa manière de s’orienter sur le terrain relèvent du génie. Son jeu est tellement naturel… On n’avait pas vu ça depuis longtemps. Il me rappelle Iniesta au Barça", a carrément lâché Karl Robinson à propos du champion du monde U17, rapporte la BBC.

"Je ne vais pas dire que c’est un nouveau Iniesta, parce que ça lui mettrait trop de pression et qu’Andres est, de loin, l’un des meilleurs joueurs que j’ai jamais vu, a ensuite tempéré son coach Pep Guardiola, qui a bien connu Iniesta en Catalogne. Mais c’est un jeune joueur exceptionnel et Manchester City aura ce joueur incroyable pour la prochaine décennie."