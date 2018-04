Man City: Fin de saison pour Aguëro

La saison de Sergio Agüero aura malheureusement été rythmée par les pépins physiques. Et l'attaquant international argentin ne portera plus les couleurs de Manchester City avant l'exercice 2018-2019, lui qui était revenu à la compétition pour le derby de Manchester début avril, avant de rechuter.

Ce vendredi, Josep Guardiola a confirmé que l'international argentin était out, et qu'il lui faudrait encore quatre à cinq semaines pour être remis sur pied. "El Kun" travaille donc pour revenir à temps dans le but de participer à la Coupe du monde avec l'Albiceleste.