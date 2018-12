Man City: Du jamais-vu depuis 1892 !

Et un qui fait sept ! Vainqueur 2-1 à Watford, Manchester City a en effet décroché à cette occasion son septième succès consécutif. De quoi conforter son statut de leader avec cinq points d’avance sur Liverpool qui n’a pas le droit à l’erreur à Burnley, mercredi soir.

Et si les Citizens l’ont emporté par la plus petite marge à Vicarage Road, les hommes de Pep Guardiola n’en sont pas moins une nouvelle fois entrés dans les annales du championnat d’Angleterre. Après 15 journées, les Mancuniens affichent en effet +38 de différence de buts, ce qui n’était plus arrivé dans l’élite anglaise depuis 126 ans. Lors de la saison 1892-1893, Sunderland avait fait mieux avec +39 de différence de buts.