Man City-De Bruyne: "Guardiola a changé notre manière de jouer"

Sacré champion d'Angleterre avec Manchester City, Kevin De Bruyne postule désormais au titre de meilleur joueur du championnat, et le milieu de terrain offensif sait qu'il doit aussi beaucoup à son entraîneur, dont il fait l'éloge ce mardi sur le site officiel du club.

"C’est un des meilleurs entraîneurs au monde, tout le monde le sait. Faire partie d’un groupe entraîné par lui ne peut que nous aider à progresser, explique l'ancien joueur de Chelsea au sujet de Josep Guardiola. Il est arrivé il y a deux ans et il a changé notre manière de jouer. Nous nous sommes développés ensemble, et cette saison est une récompense pour tout le travail effectué. Nous voulons poursuivre et devenir encore plus forts. J’espère que ce titre en Premier League sera le premier d’une longue série. Naturellement, aller encore plus loin en Ligue des champions est aussi un objectif"