Man City: De Bruyne espère jouer le derby

Grand absent de l'équipe de Pep Guardiola, tombée à la surprise générale mercredi, à domicile, face à Lyon (1-2), pour l'ouverture de la Ligue des champions, Kevin De Bruyne espère pouvoir effectuer son retour à la compétition à temps pour jouer le prochain derby de Manchester face aux Red Devils. Élément capital du collectif des Citizens sacrés champions d'Angleterre la saison passée, le Belge, auteur de 8 buts et 16 passes décisives la saison passée en Premier League, devait être indisponible pour une durée de 3 mois suite à sa blessure au ligament latéral externe du genou droit, survenue mi-août à l'entraînement.

Mais jeudi soir, à l'occasion de la soirée de présentation du jeu vidéo FIFA 19, De Bruyne a donné des nouvelles rassurantes à ses supporters : "J'ai encore besoin de trois, quatre ou cinq semaines, mais j'y arrive, a-t-il expliqué. J'espère pouvoir bientôt revenir, aider l'équipe et bien performer. J'espère être de retour après la prochaine pause internationale. Je pense que je serai de retour pour le derby." Un choc programmé à l'Etihad Stadium le 11 novembre, avant lequel l'équipe de Guardiola va tenter de se relever dès ce samedi, à Cardiff (16h).

Happy with the two awards at the FIFA19 Ratings awards. Thanks for having me @easportsfifa #fifa19 pic.twitter.com/H9olu84cWB