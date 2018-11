Man City: De Bruyne a nouveau blessé au genou ?

Kevin De Bruyne a dû quitter ses partenaires un peu plus tôt que prévu, jeudi soir, lors du match de League Cup remporté par Manchester City face à Fulham (2-0). A la 86e minute, le milieu de terrain belge a vu son adversaire Timothy Fosu-Mensah lui retomber sur la jambe et a immédiatement regagné le vestiaire pour soigner son genou. De Bruyne avait été absent pendant deux mois après avoir déjà souffert d'un problème au genou gauche. Pep Guardiola a indiqué sur Sky Sports après la rencontre qu'il ne savait pas si la blessure été sérieuse ou non et que des examens prévus dans la journée le détermineraient.