Liverpool: Salah se moque de Lovren

Sur le podium en Premier League et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, Liverpool vit une période faste.

L’ambiance est au beau fixe chez les Reds, ce qu’atteste le dernier post publié par Mohamed Salah.

L’international égyptien a ainsi gentiment chambré son partenaire Dejan Lovren et sa propension à beaucoup discuter. «Il n’arrête pas de parler», a-t-il posté pour accompagner quatre photos de la séance d’entraînement.

He is always talking pic.twitter.com/hd5OHA1t8u